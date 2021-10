Lazio-Inter, Correa da avversario: c’è un precedente. El Tucu ha già affrontato i biancocelesti nella stagione 2015-16

Il problema fisico accusato con l’Argentina aveva rischiato di metterlo fuori gioco, ma Joaquin Correa, grande ex della gara di domani, è pienamente recuperato e sarà a disposizione (anche se il viaggio intercontinentale lo lascia in dubbio per la sfida).

Potrebbe essere l’occasione per El Tucu per tornare all’Olimpico da avversario. Sarebbe la prima volta, ma non la prima in assoluto da avversario dei biancocelesti.

A portarlo per prima in Europa, infatti, fu la Sampdoria nel 2015 (poi la cessione al Siviglia e il ritorno in Italia tre anni dopo). Nella stagione in blucerchiato, Correa sfidò – e sconfisse – la Lazio, sostituendo Muriel al 65′. In quell’occasione, Fernando e De Silvestri ribaltarono il vantaggio iniziale di Djordjevic.