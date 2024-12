Lazio Inter, biancocelesti rivoluzionati: cambia metà squadra rispetto al 2023

Lazio Inter a distanza di un anno. Rispetto al 17 dicembre 2023 in campo ci sarà una squadra piuttosto diversa

L’ultimo precedente tra Lazio e Inter allo Stadio Olimpico di Roma è terminato per 0-2 in favore della squadra di mister Inzaghi. Match andato in scena quasi un anno esatto prima rispetto a quello in programma lunedì. Era il 17 dicembre 2023 quando Lautaro e Thuram hanno condannato la squadra guidata da Sarri alla sconfitta.

Della squadra che è scesa in campo dal primo minuto quel giorno solamente 6 saranno titolari lunedì: Provedel, Lazzari o Marusic, Gila, Rovella, Guendouzi e Zaccagni.