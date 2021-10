Lazio-Inter, Brambati avvisa i biancocelesti: «Incrocio pericoloso». L’ex difensore avverte gli uomini di Sarri sul peso della gara dopo la batosta di Bologna

Non è ancora un match da dentro-fuori, questo è chiaro, ma la sfida di sabato tra Lazio e Inter inizia ad assumere un certo peso, soprattutto per gli uomini di Sarri. Ne è certo l’ex difensore Massimo Brambati, che ne ha parlato a TMW Radio:

«È un incrocio pericoloso soprattutto per la Lazio. Dopo il brutto stop con il Bologna, credo si ripresenti un test importantissimo di crescita. Come il derby, è una partita di fondamentale importanza per la crescita della squadra. Vorrei capire a che punto è questa Lazio»