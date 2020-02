Lazio Inter, Bentancur: «Stanno facendo bene ma pensiamo a noi»

Il calciatore della Juventus esprime il suo parere a Sky riguardo la sfida tra le dirette concorrenti Lazio ed Inter

Domenica la Juventus affronterà in casa il Brescia per cercare di mantenere la testa della classifica, cercando di approfittare dello scontro diretto tra le altre due pretendenti Lazio ed Inter.

Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Rodrigo Bentancur, centrocampista bianconero, che ha detto: «Sappiamo che dobbiamo vincere per restare primi. Conosciamo l’importanza di questa partita, dobbiamo migliorare per vincere. Inter e Lazio stanno facendo bene ma, come ho detto già detto, noi dobbiamo pensare solo a noi stessi».