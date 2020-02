Lazio Inter, l’analisi di Corradi: «I biancocelesti hanno meritato la vittoria»

La Lazio vince contro l’Inter e guadagna il secondo posto in solitaria, ad un punto dalla Juventus: l’analisi di Corradi

Una vecchia conoscenza biancoceleste, Bernardo Corradi, ha analizzato la vittoria della squadra di Inzaghi contro l’Inter ai microfoni di Pressing:

«La partita è stata giocata meglio dalla Lazio. Soprattutto nel secondo tempo e ha meritato la vittoria. Non so se Conte riuscirà a cambiare modulo in corsa per trovare più spazio ad Eriksen che ti dà quell’inventiva in più in centrocampo che ci può stare. Padelli? Anche Strakosha non è stato impeccabile, direi che sarebbe ingeneroso accostare le colpe di una sconfitta al portiere».