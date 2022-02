Lazio Inter 2-1, Milinkovic ricorda la vittoria di due anni fa: «Notte meravigliosa, indimenticabile»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il centrocampista della Lazio Milinkovic-Savic ricorda la vittoria contro l’Inter per 2-1 di due anni fa

Due anni fa, la Lazio batteva 2-1 l’Inter all’Olimpico nell’ultima partita giocata con lo stadio pieno al 100%. Poi il Covid, che non ha più permesso ai tifosi di riempire le tribune dell’impianto. Ai microfoni di Lazio Style Radio, Milinkovic-Savic ha voluto ricordare quel match vinto proprio grazie a una sua rete.

RICORDO – «Non dimenticherò mai quella notte, fu meravigliosa per tutti noi laziali. Una vittoria bella e fondamentale. Fu anche l’ultimo mio gol importante in uno stadio pieno al 100% della capienza. Stavamo andando alla grande in quell’anno, purtroppo poi è arrivato il Covid che ci ha fermato nel nostro momento migliore».

VLAHOVIC-IMMOBILE – «Sono due grandissimi attaccanti. Ciro ha dieci anni in più, Dusan invece deve ancora lavorare e crescere ma sicuramente diventerà forte come Immobile».