Lazio, workshop sull’integrità del gioco e la lotta al match-fixing. Il focus dell’incontro è stato quello di spiegare il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme

Tramite i propri canali ufficiali la società comunica dell’incontro svolto oggi presso la sala stampa dell’S.S. Lazio Training Center. Ecco di cosa si tratta:

COMUNICATO– «Si è svolto oggi, presso la sala stampa dell’S.S. Lazio Training Center, l’Integrity Tour 2023, che vede impegnati Lega Serie A, Sportradar e Istituto per il Credito Sportivo per rafforzare la cultura della legalità nel mondo del calcio e diffondere i veri valori dello sport. Al workshop della Lega sull’integrità del gioco, la lotta al match-fixing e il corretto uso dei social media, hanno partecipato il Direttore Generale del Settore Giovanile e maschile e della Lazio Women Enrico Lotito, la Primavera di mister Sanderra e l’Under 18 di mister D’Urso. Il focus dell’incontro è stato quello di spiegare il fenomeno del match-fixing in tutte le sue forme, illustrandone rischi e conseguenze. Dall’identikit dei cosiddetti fixers, veri e propri criminali che “agganciano” i giocatori intrappolandoli nelle truffe, ai rischi che si corrono inserendosi in un meccanismo che pregiudica il futuro e la credibilità degli atleti e del calcio»