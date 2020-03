Lazio, Insegno: «Un anno così bello si è trasformato in qualcosa di incredibile»

Lazio, le parole di Pino Insegno su quanto sta accadendo in Italia a causa dell’emergenza legata al coronavirus

Sono giorni, settimane difficili quelle che sta attraversando l’Italia a causa dell’emergenza legata al coronavirus. Pino Insegno, raggiunto ai microfoni di Radiosei ha detto la sua su questo momento.

«Un anno così bello per noi si è trasformato in qualcosa di incredibile. Siamo destinati a soffrire anche in momenti in cui non ce ne era bisogno. D’altronde non saremmo stati la Lazio. La partita con l’Atalanta dell’andata è un pò la metafora di quello che sta accadendo in Italia. Da 3 a 0 a 3 a 3, poi tante vittorie. Spero che succeda la stessa cosa contro il virus, e che questo sogno biancoceleste possa diventare il sogno dell’Italia intera. Bisogna stringere i denti, non amo i discorsi sui social dei grandi colleghi in cui si dice “state a casa”. Bisogna stare a casa e basta, è un momento difficile perchè è dalla guerra che non si vive un momento del genere. Non sarà facile nemmeno quando sarà finito, dobbiamo rimboccarci le mani tutti per aiutare gli altri».