Lazio, altra iniziativa sociale: a sostegno de “Il Gran Galà della Solidarietà”. Di seguito il comunicato della società biancoceleste

“Il Gran Galà della Solidarietà” raggiunge la XX edizione. Il prossimo 14 gennaio 2023, alle ore 19:00, presso il TH Roma – Carpegna Palace di via Aurelia 481, si terrà la cena-spettacolo durante la quale verranno promossi i futuri progetti della Onlus “Un cuore per tutti…tutti per un cuore”.

Si tratta di un’iniziativa a favore dei bambini poveri dell’Argentina, dei bambini tibetani in esilio e dei bambini cardiopatici bisognosi di un intervento cardiochirurgico. Con queste finalità “Un cuore per tutti…tutti per un cuore” è riuscita a far sorgere in questi anni il Barrio Ugo Pulcini a Barranqueras, il Tibetan Chidlren Village in India e il centro di cardiochirurgia pediatrica presso l’Ospedale di Damasco, dove peraltro sono stati operati con brillanti risultati circa duemila bambini. Eminenti personalità sono state impegnate nel sostegno fattivo delle opere della Onlus, che ha ricevuto la Benedizione Apostolica del Santo Padre Benedetto XVI e la Medaglia Presidenziale del Presidente della Repubblica Italiana.

La S.S. Lazio ha sempre riconosciuto il valore del progetto e la grande serietà e passione con le quali il presidente della Onlus, Dr. Ivo Pulcini, porta avanti da venti anni questa autentica missione. La S.S. Lazio, coerentemente ai suoi valori e princìpi e fedele alla sua tradizione, sostiene con convinzione l’iniziativa. Alla serata prederà parte il presidente Claudio Lotito e sarà presente anche la partecipazione dell’aquila Olympia con il suo falconiere Juan Bernabè. Inoltre, verrà messa a disposizione a scopo benefico la maglia del capitano Ciro Immobile, oltre ad altro materiale tecnico biancoceleste, autografato dai calciatori e dalle calciatrici delle prime squadre. Cimeli che rientreranno nel carnet della “Riffa della Solidarietà” al fine di raccogliere fondi a sostegno delle nuove iniziative.

Si può aderire a distanza, come sostenitori, versando un contributo di solidarietà (elargizione liberale con fattura) direttamente attraverso le coordinate della Onlus.

IBAN: IT95S0832703399000000021335 intestato a: Un cuore per tutti…tutti per un cuore

Causale: cena di solidarietà 2023

Banca di Credito Cooperativo di Roma, Agenzia 3.