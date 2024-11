Lazio, che iniziativa per Natale: super promozione per i tifosi

Lazio che lancia l’iniziativa “Regala la Lazio”, con un minimo di spesa la possibilità di acquistare biglietti a prezzo ridotto

Iniziativa della Lazio in vista del Natale. Chi effettuerà una spesa minima di 80 euro presso un Lazio Style o attraverso lo store online, riceverà un codice per acquistare fino a quattro biglietti a 20 euro in Tribuna Monte Mario per la gara di Europa League con la Real Sociedad.

IL COMUNICATO DELLA LAZIO – «Dal 2 al 31 dicembre acquista i prodotti ufficiali S.S. Lazio e avrai la possibilità di andare in Monte Mario, in occasione della partita in casa contro la Real Sociedad del 23 gennaio, a soli 20€. Con una spesa minima di 80€ presso uno dei Lazio Style 1900 Official Store o attraverso lo store online, riceverai un codice univoco grazie al quale potrai acquistare fino a quattro biglietti di Monte Mario a soli 20€»