Lazio, in Inghilterra tutti pazzi per Milinkovic: tre club interessati

Lazio, anche nella prossima stagione di calciomercato alcuni club si faranno avanti per cercare il Sergente Milinkovic

Tutti pazzi per Milinkovic ma questa non è una novità. Da qualche anno in ogni sessione di calciomercato tanti club tentano l’assalto, fino ad ora respinto in modo egregio dalla Lazio. Quest’anno sarà sicuramente un calciomercato diverso visto quanto accaduto a causa del coronavirus ma questo non fermerà alcuni club dal tentare di strappare il Sergente alla Lazio.

Come riporta il Daily Mail infatti sono addirittura tre le società inglesi interessate al serbo: Manchester United, Chelsea e Tottenham. La valutazione del giocatore è sempre attorno ai 91 milioni di euro. Ricordiamo che il Sergente ha un contratto con la Lazio fino al 2024.