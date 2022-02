Infortunio Acerbi, slitta ancora il rientro: salta Porto e Udinese

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Slitta ancora il rientro dall’infortunio di Acerbi che salterà anche i match contro Porto e Udinese

In casa Lazio tiene banco la questione relativa all’infortunio di Francesco Acerbi. Il difensore non ha ancora smaltito l’infortunio al flessore patito lo scorso 6 gennaio contro l’Empoli e, come riportato da La Repubblica, vedo il suo rientro slittare ancora.

Il centrale biancoceleste, infatti, salterà sia il prossimo match contro il Porto che quello con l’Udinese. Acerbi tornerà a lavorare con il gruppo non prima di lunedì 21 febbraio.