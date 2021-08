Lotito pronto a sbloccare il mercato: la mossa per l’indice di liquidità

Lotito è pronto al colpo a sorpresa: pagare per superare l’indicatore di liquidità e sbloccare, finalmente, il mercato

Tutti saranno tesserati in tempo. Parola di Lotito. L’indicatore – ormai noto – di liquidità tiene bloccato il mercato della Lazio: per ufficializzare i nuovi acquisti serve vendere, ma sul fronte cessioni ancora nulla di fatto. La gara contro l’Empoli si avvicina e il mister – entro venerdì – dovrà presentare la liste dei convocati: un elenco in cui rischiano di non entrare Radu (rinnovo avvenuto dopo il 30 giugno), Hysaj, Felipe Anderson, Luka Romero e Kamenovic.

Come riporta il Corriere dello Sport, il presidente si sarebbe convinto a disporre un versamento “in conto futuro aumento di capitale”, mettendo soldi di tasca sua (attraverso Lazio Events) per superare l’ostacolo: una mossa storica che non implicherebbe l’immediato lancio dell’OPA che, inevitabilmente, dilaterebbe i tempi. Un colpo a sorpresa per dare slancio alla società.