Lazio, indagine Uefa sulla sfida col Rennes : il comunicato del club

Il club, tramite un comunicato ufficiale, ha espresso la propria posizione sull’indagine Uefa su presunto razzismo in Lazio-Rennes

Lazio Uefa / Come anticipato, la Uefa, nella giornata di ieri, aveva comunicato di aver aperto un’indagine sul presunto comportamento razzista di alcuni tifosi presenti all’Olimpico in Lazio-Rennes. Il club ha appena pubblicato una nota sul proprio sito ufficiale: «La S.S. Lazio informa di avere ricevuto dalla UEFA una contestazione relativa al comportamento di alcuni tifosi responsabili di avere posto in essere atti definiti razzisti. Nel confermare che provvederà a difendere la propria reputazione e tradizione, la società comunica che con immediatezza ha attivato le iniziative finalizzate alla individuazione dei responsabili e provvederà ad applicare in maniera rigorosa il codice etico per allontanare dallo stadio i soggetti autori dei fatti. Si fa presente, inoltre, che la Società, a tutela dei propri interessi patrimoniali, si costituirà parte civile nel processo che dovesse essere celebrato a carico di coloro che, a seguito delle indagini di PG effettuate dagli organi di polizia, dovessero risultare responsabili».