Lazio, incubo Atalanta: negli ultimi 6 precedenti ben 4 tris e un poker nerazzurro

L’Atalanta si è sbarazzata della Lazio nel pomeriggio di ieri, segnando tre gol ai capitolini. Per la compagine di Inzaghi le sfide contro gli orobici sembrano costituire un enigma irrisolto. Salva la vittoria in finale di Coppa Italia ormai due stagioni fa, la Lazio ha incassato sempre tante reti contro la banda di Gasperini. Troppe.

Domenica 5 maggio 2019 la Dea ha segnato tre reti all’Olimpico, nell’ottobre dello stesso anno fu 3-3 ma i lombardi andarono avanti 3-0 fuori casa. Nel giugno 2020 l’Atalanta ha vinto 3-2 in rimonta, così come accaduto ieri in coppa Italia. Anche il 30 settembre scorso la vittoria di Muriel e compagni era stata netta: 4-1 a Roma. Insomma, negli ultimi sei incroci la Lazio ha subìto ben 16 gol. Domenica l possibilità di rifarsi, sempre al Gewiss Stadium.