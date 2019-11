Lazio incredibile: il ritmo biancoceleste in numeri

Lazio, le statistiche dopo la vittoria contro il Sassuolo mettono in evidenza un ritmo di marcia incredibile.

Un ritmo incredibile, quello della Lazio. Con la vittoria di ieri, la squadra di Inzaghi centra l’ottavo successo su 13 partite : si tratta del secondo miglior dato nella storia della società biancoceleste, che solo nel 2017/2018 era riuscita a fare meglio (10 vittorie in 13 giornate).Non solo: durante l’era Lotito, è la seconda volta che la Lazio si trova tra le prime tre posizioni del campionato.

Nel 2010/2011, Reja trascinava i biancocelesti secondi. Oggi, ci pensa Simone Inzaghi a guidare Immobile e compagni in terza piazza. L’attitudine offensiva, poi, è espressa da un altro curioso dato, che mette in evidenza la Lazio anche in Europa: Sassuolo – Lazio è l’ottava partita consecutiva in campionato in cui lo score complessivo è stato di più di due gol. Si tratta della striscia più lunga d’Europa di risultati over 2,5 insieme a quelle di Inter e Bayern Monaco.

