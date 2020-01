Lazio, Klose e Fedez: incontro a Dubai da Salt Bae FOTO

L’ex leggenda della Lazio, Miro Klose, ha incontrato Fedez nel ristorante di Salt Bae a Dubai: il rapper ha immortalato il momento

È Dubai la meta preferita di queste vacanze di Natale: non solo per i giocatori, ma per i protagonisti del mondo dello spettacolo in generale. E si sa, non si può andare a Dubai senza passare da Salt Bae, un appuntamento rispettato anche dalla leggenda della Lazio, Miro Klose. L’ex bomber tedesco ha qui incontrato Fedez, in compagnia di Chiara Ferragni e il momento è stato immortalato da uan foto pubblicata poi su Instagram dal rapper italiano.