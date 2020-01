Lazio, in programma una nuova coreografia contro il Napoli

Lazio, la curva Nord sta lavorando da giorni a una nuova coreografia mozzafiato contro il Napoli secondo il Corriere dello Sport

La Curva Nord vuole far tornare ad emozionare tutti i tifosi della Lazio: in programma una nuova coreografia per la sfida di sabato alle 18 contro il Napoli di Gattuso. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport infatti gli ultras si stanno dando da fare per creare qualcosa che lasci nuovamente senza parole tifosi laziali e non solo. Come di consueto, la coreografia dovrebbe occupare i settori della Curva e i due distinti.