Lazio in musica, la playlist dei migliori momenti del 2019

Radio Globo sta facendo scegliere al suo pubblico, le 70 migliori canzoni del 2019. Alcune di queste descrivono al meglio il 2019 laziale

In queste ore, molti fanno i bilanci dell’anno che sta per finire. Radio Globo sta creando una playlist ad hoc, aiutati dagli ascoltatori, per identificare le 70 migliori canzoni dell’anno.

Prendendo spunto dalle proposte, si può notare che molte hit descrivono un particolare del 2019 della Lazio. Il lazialissimo Tommaso Paradiso quest’anno ha sfornato parecchi successi, tra cui Maradona y Pelé con il suo ormai ex gruppo Thegiornalisti e Non Avere Paura, prima canzone da solista: la prima può descrivere il duello vissuto in estate tra le due stelle della Lazio, Milinkovic e Luis Alberto; si pensava che, pur essendo bravi, uno dei due dovesse lasciare Roma, e la crisi esistenziale si basava su chi far rimanere e chi invece far partire. Alla fine sono rimasti entrambi e hanno collaborato alla risalita della squadra. Il singolo uscito da poco dalla mente geniale di Paradiso, descrive il momento esatto in cui la squadra di Inzaghi ha avuto il momento di sbandamento, ma il tecnico piacentino l’ha saputa prendere per mano e, senza paura, condotto ai massimi livelli. La hit di questa estate di Fred De Palma, Una volta ancora, rispecchia le espressioni dei tifosi increduli ogni qualvolta Immobile faccia gonfiare la rete a causa di un suo goal. Happier del DJ producer Marshmello, fotografa lo stato d’animo di tutti coloro i quali abbiano la Lazio dentro al cuore: un 2019 pieno di gioie che li ha resi sempre più felici di sostenere questi colori. Perché, come dice Coez, con questa squadra, E’ sempre bello.