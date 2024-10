Lazio, in arrivo a Roma il nuovo store del club biancoceleste! L’annuncio social del club – FOTO

Lazio, il club biancoceleste annuncia sui social un importante novità riguardo lo store con un bellissimo post a riguardo

La Lazio è attualmente in campo per la sfida infrasettimanale di serie A contro il Como, ma il club annuncia importanti novità riguardo lo store del club. Con un bellissimo post social infatti la società annuncia l’apertura di un nuovo store che si troverà a Fiumicino, più precisamente nel duty free del Terminal 1 partenze. I tifosi potranno acquistare gadget e la maglia del club da tenere per ricordo. A seguire il post del club