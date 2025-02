Lazio, i prossimi 15 giorni saranno decisivi: tutti gli impegni dei biancocelesti

Lazio, i biancocelesti affronteranno match decisivi per il proseguo della stagione. Ecco tutti gli impegni della squadra di Baroni

L’edizione odierna de Il Corriere dello Sport evidenzia l’importanza dei prossimi 15 giorni in casa Lazio. Infatti, la squadra di Baroni tornerà a giocare ogni tre giorni e le partite che affronterà saranno decisive per il finale di stagione.

Si comincia sabato contro il Venezia, sfida cruciale per continuare a restare attaccati al quarto posto, per poi volare a San Siro martedì 25 febbraio per i quarti di Coppa Italia contro l’Inter. Nello stesso stadio, domenica 2 marzo, i biancocelesti affronteranno il Milan in campionato. Poi, il 6 ed il 13 marzo si giocheranno gli ottavi di Europa League, con il mezzo il match contro l’Udinese.