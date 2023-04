Lazio, Immobile vero capitano: ora vuole battere il suo ex allenatore. In vista della gara con l’Inter l’attaccante avrà una settimana piena per migliorare la forma

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana il capitano della Lazio, Ciro Immobile, a sei giorni dal brutto incidente stradale che lo ha coinvolto, per la sfida contro il Torino ha risposto presente disputando di gioco 36 minuti più 5 di recupero.

Ora il capitano vuole trascinare la squadra in Champions League. In vista della sfida con l’Inter avrà una settimana piena per migliorare la sua forma. Questa volta dall’altra parte ci sarà Inzaghi, suo ex allenatore, che dopo l’incidente lo avrebbe contattato per informarsi delle sue condizioni. Domenica Ciro proverà a battere il suo ex tecnico.