Lazio, Immobile vede il Napoli e si esalta

Il Corriere della Sera esalta la prestazione del centravanti della Lazio contro il Napoli

Cinque gol consecutivi al Napoli. Quello di ieri sera condanna la squadra della sua città alla seconda sconfitta in pochi giorni. Un gol e un assist a sancire la vittoria della Lazio, di cui oggi indossa la fascia da capitano. Ciro Immobile, vede Napoli e… si esalta.

Come sottolinea l’edizione odierna de Il Corriere della Sera, il centravanti continua a graffiare contro gli azzurri: l’anno scorso decise la sfida dell’Olimpico, al ritorno mise a segno il 36 gol in campionato che valse il record.