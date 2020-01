Lazio, Immobile nel TOTW di FIFA20

Con la sua doppietta ai danni del Brescia, l’attaccante della Lazio entra di diritto nel Team Of The Week di FIFA ’20

Immobile e FIFA: un amore che non finirà mai. Ciro è molto legato al videogame ed infatti il suo tempo libero lo trascorre principalmente davanti alla consolle.

Questa volta, a rendere importante l’altro, ci pensa il gioco targato EA Sports: l’attaccante della Lazio entra a far parte del Team of the Week insieme a Gabriel Jesus, Sirigu, Delofeu e altri. Riconoscimento importante per il bomber biancoceleste, di cui andrà sicuramente fiero.