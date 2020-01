Tiri in porta, chi calcia di più in Europa: c’è Immobile, il più preciso sotto porta

Immobile, il bomber della Lazio, è tra i maggiori tiratori d’Europa: 80 tiri, di cui 41 nello specchio e 23 gol

Chi calcia di più in porta, nei maggiori campionati europei? La risposta è da ricercare nella curiosa classifica stilata e pubblicata dal portale di Sky Sport. In cima alla vetta c’è lui: Cristiano Ronaldo. L’attaccante della Juventus, con oltre 100 tiri, è il giocatore che cerca di più la porta ma. Nonostante i numerosi tentativi, però, la percentuale realizzativa (e quindi di precisione) non è elevatissima: ‘solo’ 17 le reti siglate fino ad ora.

Chi invece è un vero e proprio cecchino d’area è Ciro Immobile. La punta più velenosa della Lazio: una volta su due riesce a bucare la rete. 23 gol, 80 tiri di cui 41 nello specchio e una media precisione altissima, pari al 28,8%. Numeri che che fanno sorridere Inzaghi, ma che sicuramente impensieriscono (e non poco) le difese della Serie A.

La classifica completa:

1. CRISTIANO RONALDO (Juventus): 101 tiri

2. ROBERT LEWANDOWSKI (Bayern Monaco): 92 tiri

3. LAUTARO MARTINEZ (Inter): 85 tiri

4. TIMO WERNER (Lipsia): 81 tiri

5. CIRO IMMOBILE (Lazio): 80 tiri

6. RAUL JIMENEZ (Wolverhampton): 80 tiri

7. KARIM BENZEMA (Real Madrid): 77 tiri

8. MOHAMED SALAH (Liverpool): 76 tiri

9. MARCUS RASHFORD (Manchester United): 74 tiri

10. TAMMY ABRAHAM (Chelsea): 72 tiri

11. ROBERTO FIRMINO (Liverpool): 72 tiri

12. LEO MESSI (Barcellona): 71 tiri

10. NEAL MAUPAY (Brighton): 71 tiri