Lazio, Immobile supera Giordano: adesso c’è Chinaglia nel mirino

Immobile segna alla Cremonese e sale a quota 109 gol con la maglia della Lazio. Nel mirino, adesso, c’è Chinaglia

Per Immobile sono state spese le migliori parole. Tanto si è detto di lui, talmente tanto da rendere superfluo ogni altro commento. Per lui, però, parlano i numeri. E i record. Quelli che, giornata dopo giornata, continua a polverizzare. Che sia campionato o Coppa Italia non importa: lui segna. Non poteva di certo mancare il sigillo anche nella partita contro la Cremonese: un tiro perfetto dal dischetto che gli ha permesso di superare Giordano, nella classifica dei marcatori della Lazio.

109 le reti siglate con l’Aquila sul petto. Adesso punta al podio, alla storia. Davanti a lui ci sono i tre mostri sacri del calcio biancoceleste: Chinaglia (con 122 gol); Signori (127) e Piola (159). Con la media che ha Immobile, lo score di Long John è raggiungibile già in questa stagione. Per gli altri due, invece, servirà ancora tempo, ma Ciro non ha alcuna intenzione di lasciare Roma e tutto è possibile…