Lazio, Immobile sull’Italia U20: «Erano tesi, meritavano qualcosa in più» Le parole del capitano biancoceleste

Intervistato dai microfoni ufficiali della Nazionale, il capitano della Lazio, Ciro Immobile, ha parlato del Mondiale U20 perso dagli azzurrini.

ITALIA U20 – Ci sono rimasto male. Non hanno giocato come tutto il Mondiale,, erano forse troppo tesi. Hanno fatto un percorso bellissimo, ma le finali sono cosi. Meritavano qualcosa in più

