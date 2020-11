Immobile segna al suo ritorno in campo dopo la complicata vicenda Covid: l’attaccante della Lazio esulta in modo particolare – FOTO e VIDEO

Palla in rete e dito davanti al viso per zittire tutti? No, l’esultanza di Immobile, dopo il gol al Crotone, ha un significato particolare. «Mi dispiace deludere, ma non volevo zittire nessuno, era per un gruppo di amici con cui giochiamo ad Among Us in cui c’è questo gesto, me lo avevano chiesto e l’ho fatto con piacere», così spiega Immobile a SkySport. Insomma, nessun riferimento implicito ai detrattori che, in questi giorni, hanno messo in discussione la sua reputazione per la questione tamponi.

130 gol 35 assist

3 volte su 4 oltre i 20 gol in A

Record di gol in una stagione con Higuain: 36

3 trofei

2 classifiche cannonieri in A

1 classifica cannonieri Europa League

Scarpa D’Oro 19/20 Ciro è la Lazio

Chi tocca @ciroimmobile tocca la Lazio ⚪️🔵🦅#sslazio #Immobile pic.twitter.com/R7HNL7f210 — Ⓜ️🅰️✖️8️⃣8️⃣3️⃣ (@Max_883) November 21, 2020

Per l’attaccante della Lazio sono state settimane particolarmente complicate tra gli esiti degli esami, la voglia di tornare a giocare e gli attacchi mediatici, ma alla fine a lui basta poco: con la palla tra i piedi zittisce sempre tutti.