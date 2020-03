Lazio, Immobile risponde al dottor Jessen: «Vallo a dire alle persone che lottano ogni giorno…» FOTO

Lazio, Ciro Immobile ha risposto per le rime alle accuse mosse dal noto volto televisivo britannico Jessen

Hanno fatto molto discutere le parole del noto volto televisivo britannico. Il dottor. Jessen infatti ha affermato che l’Italia sta utilizzando il coronavirus come una scusa per non andare a lavoro.

Accuse pesantissime per un popolo, quello italiano, che ogni giorno conta i morti e l’emergenza dovuta a questa pandemia. Ciro Immobile ha risposto in modo netto senza lasciare spazio a interpretazioni: «Vallo a dire ai parenti delle persone morte o di quelle che lottano, testa di c… Te lo dico dal profondo del cuore: vai a cagare».