Lazio, la rete di ieri di Ciro Immobile è la numero 27 per il bomber biancoceleste in 25 gare: solo Angelillo come lui

Un’altra vittoria e un altro gol di Ciro Immobile. Il numero 17 si è regalato, per i suoi 30 anni, la rete numero 27 in venticinque gare di campionato. L’attaccante ha così raggiunto un altro record: quello detenuto da Antonio Valentin Angelillo (stagione 58/59) come miglior marcatore della Serie A dopo 25 giornate.

Un record che lo stesso Immobile vorrebbe superare. Come riporta la Gazzetta dello Sport infatti il bomber è primo nella classifica marcatori, con Ronaldo a sei gol di distanza, e anche in quella della Scarpa D’Oro. Nel mirino anche il record di 36 reti in un campionato di Gonzalo Higuain.