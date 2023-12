Lazio, Immobile, re biancoceleste nel 2023: il dato sul capitano, primatista nell’anno solare che sta per terminare

2023 di alti e bassi per Ciro Immobile, con il capitano che rimane comunque un uomo fondamentale per la Lazio, come durante l’ultima annata.

Primato anche per il numero di reti segnate per il bomber campano, che con 14 gol, è ufficialmente il miglior marcatore del club nel 2023.