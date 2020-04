Lazio, Immobile protagonista della Race For The World: i dettagli

Lazio, nuova gara e nuovo sport per Ciro Immobile: il bomber domani prenderà parte ad un torneo virtuale di Formula1

Non solo calcio. Ciro Immobile è pieno di risorse e oltre ad essere il bomber della Lazio è anche un campionissimo di videogiochi. Tra le tante passioni c’è anche quella per i motori e per questo domani sarà impegnato nel Race For The World.

Il torneo virtuale, in onda su Sky Sport F1, inizierà alle 19:00 ed è stato organizzato dal campione della F1 Charles Leclerc per raccogliere fondi nella lotta contro il coronavirus.