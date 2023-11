Lazio, Immobile porta l’Italia in Champions: cosa manca per il poker azzurro

La Lazio si affida a Immobile per conquistare gli ottavi di Champions, dopo l’Inter ecco cosa manca alle italiane per il sogno europeo

È ancora un Europa dal sapore italiano. Dopo la presenza di ben 3 squadre tricolori nelle rispettive finali dell’anno scorso, anche il 2023-2024 rischia di vedere una massiccia presenza di club del bel Paese. Stamane infatti la Gazzetta dello Sport ha analizzato il cammino azzurro in Champions League.

Se l’Inter dell’ex Lazio Inzaghi ha già conquistato il pass per gli ottavi di finale (resta da capire in quale posizione), a buon punto sono anche i capitolini di Sarri (complice il gol vittoria di Immobile nell’ultima con il Feyenoord), il Milan e il Napoli. Qualora queste ultime 3 dovessero riuscire nell’impresa, per la prima volta l’Italia avrebbe ben 4squadre al di là dei gironi.