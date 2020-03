Lazio, Immobile per sempre: si lavora al rinnovo

Lazio, Ciro Immobile continua ad essere una pedina fondamentale tra i biancocelesti e ora si tratta il rinnovo

Ciro Immobile per sempre. L’attaccante biancoceleste infatti soprattutto quest’anno ha, fino allo stop, fatto vedere qualcosa di eccezionale. Una macchina da gol attualmente primo nella classifica marcatori e in quella della Scarpa D’Oro.

Proprio per questo motivo, come riporta La Gazzetta dello Sport in casa Lazio si lavora al rinnovo del suo contratto in scadenza nel 2023. L’idea è quella di un prolungamento fino al 2025 e un adeguamento dell’ingaggio fino a 4 milioni. Un modo per far si che Immobile continui sempre di più ad essere una bandiera della Lazio.