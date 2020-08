Lazio, Immobile omaggiato a Torre Annunziata: “Orgoglio oplontino”

La città natale di Ciro Immobile, Torre Annunziata, ha omaggiato con grandi feste l’arrivo del centravanti della Lazio.

L’omaggio di un’intera città per il giocatore italiano più prolifico in una singola stagione di Serie A di tutti tempi. Ciro Immobile è stato omaggiato nella sua Torre Annunziata al termine di un’annata da incorniciare, in cui il centravanti biancoceleste ha demolito ogni record. “Immobile orgoglio oplontino” recitano alcuni degli striscioni apposti in suo onore

Il riconoscimento doveroso per l’attaccante della Lazio e della Nazionale, immortalato con fare decisamente compiaciuto per gli onori ricevuti nella sua città natale.