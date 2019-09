Immobile è a caccia di nuovi record in questa stagione

Un semplice battibecco con Inzaghi non può fermare Ciro Immobile. L’attaccante già si è scusato ed ora e pronto a raggiungere nuovi record. Immobile ha realizzato 4 gol in 4 giornate e ora è a quota 90, può raggiungere Tommaso Rocchi a 105. Già in questa stagione può diventare il quinto bomber del club di tutti i tempi. Davanti, oltre a Rocchi, ci sono Pioli, Signori, Chinaglia e Giordano.