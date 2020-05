Lazio, Ciro Immobile continua ad allenarsi in vista della ripresa del campionato in attesa di tornare a segnare

C’è tanta, tantissima voglia di tornare a giocare. I giocatori della Lazio in questi mesi non hanno mai perso di vista l’obiettivo: blindare la Champions e lottare fino alla fine per il campionato.

Per questo si continua a lavorare senza tralasciare nulla. Lo sa bene Ciro Immobile che su Instagram ha pubblicato una frase eloquente: «Non c’è gloria senza sacrificio».