La Lazio perde punti in ottica scudetto. Dopo la sconfitta con il Milan, però, c’è subito il Lecce e Immobile motiva la squadra

L’imperativo è crederci. Mantenere alto il morale non sarà facile per la Lazio, ma la brutta sconfitta sul campo dell’Olimpico deve essere presto resettata, per ripartire con la grinta che ha segnato il percorso sin qui.

A suonare la carica ai compagni è Ciro Immobile che ieri è stato spettatore non pagante dalla tribuna. Il bomber – smaltita la squalifica – tornerà in campo già martedì, nel frattempo tiene viva la fiammella della speranza con un messaggio su Instagram: «Sempre orgoglioso di voi. A testa altissima, forza Lazio!».