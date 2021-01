Lazio, Immobile macchina da gol: il dato impressionante dell’attaccante

Ciro Immobile è un’autentica macchina da gol: il dato impressionante sulle reti segnate dall’attaccante biancoceleste

Altra partita, altro timbro, altro aggiornamento nelle sue incredibili statistiche. Ciro Immobile è andato a segno anche contro la Fiorentina regalando alla squadra di Inzaghi un successo fondamentale per interrompere la striscia negativi di risultati.

Come scritto, i numeri dell’attaccante sono incredibili: escludendo la partita contro l’Hellas Verona Immobile è andato a segno per 15 partite consecutive. Questa striscia realizzata è la seconda più lunga della sua carriera dopo i 17 gol in 15 partite dello scorso anno (tra Spal-Lazio 09/19 e Lazio-Udinese 12/19), rimanendo però a secco contro Inter e Celtic.