Lazio, il messaggio di Jessica per Ciro Immobile: «Sei il nostro supereroe!» FT

Nel giorno della Festa del Papà, il dolcissimo messaggio dedicato da Jessica Immobile a Ciro su Instagram

Nonostante il periodo buio che tutta l’Italia sta vivendo, il pensiero di oggi è dedicato a loro, ai papà. Nella giornata in cui vengono celebrati, anche Jessica Immobile ha voluto dedicare un dolcissimo pensiero a Ciro, tramite il suo profilo Instagram: «Grazie per tutto quello che fai e per tutto quello che sei. Grazie di cuore papà! Sei la nostra cura nei momenti tristi, il nostro abbraccio quando abbiamo paura..sei il nostro supereroe papà! Ti amiamo tanto».