Lazio, Immobile in isolamento, la foto sui social della moglie

Jessica Melena, moglie di Ciro Immobile, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che mostra lo stato di isolamento dell’attaccante della Lazio.

Ciro Immobile non è partito con i compagni per la tasferta di Bruges, terminata 1-1 e in cui Inzaghi ha dovuto mettere in campo una Lazio in totale emergenza. Al momento l’attaccante si trova in isolamento presso la propria residenza per sospetto caso di Coronavirus. Serviranno ancora delle ore per avere i risultati del tampone, quindi dello stato di salute del giocatore. Nella speranza che qualcuno degli 8 giocatori esclusi da Simone Inzaghi dal match di ieri sera possa risultare negativo, la moglie di Immobile, Jessica Melena, ha pubblicato sul proprio profilo Instagram una storia che mostra le due mani della coppia sposata, divise da un vetro. Non una casualità: il vetro serve infatti per isolare il giocatore dagli altri membri del nucleo familiare (la moglie e i tre figli).