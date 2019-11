Lazio, Immobile ha fatto meglio anche della Juventus

Lazio, Immobile ha segnato più del reparto offensivo della Juventus: il reparto bianconero ha siglato 15 reti, il bomber biancoceleste 13

Ronaldo, Higuain e Dybala. Un terzetto che fa venire i brividi solo a recitarlo, per fama ed ingaggio. È il reparto offensivo della Juventus capolista e lanciata verso l’ennesima corsa scudetto. Il dettaglio? Ciro Immobile ha fatto meglio di loro. E no, non singolarmente, ma di tutti e tre insieme: CR7 ha infatti segnato 5 gol, mentre i due argentini solo 4 a testa.

Come ricordato dal portale Corriere.it, l’attacco bianconero ha uno score totale di 15 reti: solo due in più del bomber biancoceleste che, con 13, è il capocannoniere della Serie A.