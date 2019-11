Lazio, Immobile celebrato anche dai quotidiani esteri

Ciro Immobile osannato anche in Spagna: il giocatore è stato celebrato dai quotidiani Marca e Mundo Deportivo dopo la gara con il Sassuolo

I numeri di Immobile non colpiscono solo in Italia: il calcio di mezza Europa si è fermato per guardare il centravanti della Lazio trascinare la squadra al terzo posto.

Al volo, dal dischetto, in acrobazia: Ciro incanta e diverte, esalta e si esalta. A celebrarlo, però, non è solo il pubblico di casa: dopo la partita contro il Sassuolo, anche in Spagna si sono accorti dell’importanza del numero 17.

Mundo Deportivo recita così: «L’impatto del 29enne italiano sull’attacco della Lazio, terza del campionato, è brutale. L’attuale capocannoniere di Serie A aggiunge la metà dei goal della sua squadra, e solo Lukaku, con dieci goal, sembra seguirlo sulla scia».

Mentre su Marca si scrive: «Ciro Immobile è all’apice di una stagione di assoluto clamore. I suoi numeri per il momento con la Lazio sono incredibili: ha segnato 15 reti nei 13 incontri che ha disputato in Serie A».

Un bell’attestato di stima per il centravanti e per la sua squadra.