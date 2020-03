Lazio, Immobile: «Il mio gol più bello a Milano contro il Milan. Il gioco offensivo della squadra mi ha aiutato»

Lazio, le parole di Ciro Immobile intervenuto ieri sera a Tiki Taka in cui ha parlato di questo momento particolare

Ciro Immobile, ospite ieri a Tiki Taka in diretta Instagram, ha risposto alle domande di Pierluigi Pardo. Ecco le sue parole.

«In questi giorni gioco molto a FIFA, molto a COD, un po’ di playstation in generale. Il tempo è tanto. Gli allenamenti? Ho un piccolo spazio davanti casa, ho qualche peso. Faccio anche qualche squat con le bimbe sulle spalle (ride, ndr)».

GOL PIÙ’ BELLO – «Il mio gol più bello di quest’annata calcistica? A me piace tanto quello di Milano contro il Milan. Oltre al fatto che è stato il centesimo con la Lazio, mi è piaciuto il movimento, il colpo di testa – che non è il mio forte. Anche quello in casa contro la SPAL a pallonetto è stato molto bello».

COME MIGLIORARE – «Secondo me l’attaccante riesce a migliorare con il passare del tempo, con gli anni ti completi. Il fatto che la squadra giochi un calcio offensivo mi è servito tanto. Quando fai tanti gol, ti senti in fiducia e non ti vuoi mai fermare».

MANCINI – «Il mister ha detto che vinceremo l’Europeo a prescindere da quando si giocherà? Assolutamente, il mister lo ha sempre pensato, crede molto in noi. In questo momento però si pensa poco al calcio».

PERSONALE MEDICO – «Vorrei mandare anche io un abbraccio ai medici e agli infermieri che in questo momento stano lavorando per l’Italia».