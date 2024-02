Lazio, Immobile cerca il gol su azione: ecco da quanto manca la rete al capitano biancoceleste

Periodo non florido per Ciro Immobile, che non sta vivendo il suo miglior momento da quando veste la maglia della Lazio.

Dal punto di vista realizzativo, il capitano non segna su azione in Serie A dallo scorso 20 agosto, sfida al Via del Mare contro il Lecce.