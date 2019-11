Lazio, Immobile bomber anche per passaggi effettuati

Lazio, Ciro Immobile e la statistica che impressiona. Lui è l’attaccante più proficuo per passaggi effettuati

E’ l’anno di Ciro Immobile: il bomber della Lazio non si limita solo ai gol realizzati e assist per i compagni. Le statistiche parlano chiaro: il centravanti di Inzaghi è quello che effettua più passaggi in media, 27,6 ogni 90 minuti. I numeri possono solo che aumentare in vista di tutte le occasioni che verranno tra fine mese e dicembre: tappa importante sarà la Supercoppa Italiana del 22 dicembre contro la Juventus.

