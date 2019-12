Lazio, Immobile e gli auguri a Belotti: «Amico mio, ti voglio bene» FOTO

Belotti compie oggi 26 anni, immancabili gli auguri di Ciro Immobile, amico fraterno e compagno di spogliatoio in Nazionale

Compagni in campo, amici fuori. Immobile e Belotti si alternano nel reparto offensivo della Nazionale, ma tra di loro non c’è mai stata competizione nè invidia: la convocazione di uno rende felice l’altro e viceversa. E chi prova a mettere zizzania tra i due, seminando commenti su chi possa essere il più adatto per l’unidici azzurro titolare, viene zittito dai loro gesti di amicizia fraterna.

Immobile è a Riyad per preparare la finale di Supercoppa insieme alla sua Lazio, ma il pensiero è per il Gallo che oggi compie gli anni. su Instagram, infatti, lo ha omaggiato con una foto: «Buon compleanno amico mio, ti voglio bene».