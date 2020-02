Lazio, Immobile mette all’asta la sua maglia

Grande gesto del bomber Immobile per beneficenza: mette all’asta la maglia del suo centesimo gol, lo comunica la moglie

Alla Scala del calcio italiano, Immobile ha segnato il suo centesimo gol con la maglia della Lazio.

Unico cimelio di quella gara è appunto la casacca biancoceleste con cui il numero 17 ha giocato la partita. Chiunque si sarebbe tenuto la maglietta in ricordo di quella magnifica serata, Ciro no. Immobile ha deciso di mettere all’asta la maglietta con cui ha giocato la partita contro il Milan e segnato il gol numero centocon la prima squadra della Capitale. Meraviglioso gesto, quello di King Ciro, che lo incorona ancora una volta come grande uomo dal cuore, oltre che dai piedi, d’oro. La notizia è stata divulgata dalla moglie tramite una Instagram Stories, in cui spiega anche i procedimenti da svolgere.