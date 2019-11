Lazio, Immobile: «Amo i tifosi biancocelesti e amo Roma!»

Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista parlando di diversi temi

Ciro Immobile ha rilasciato una lunga intervista al canale YouTube della Lega Serie A. Ecco le parole dell’attaccate della Lazio.

PARLA IMMOBILE – «Gli inizi sono stati molto belli, perché ai miei tempi era più semplice dedicarsi a questo sport: c’erano tanti spazi dove poter giocare, e dove non c’era spazio lo creavamo noi, con borse e maglie messe a terra a fare da porte. Ho dei bellissimi ricordi. Quando ho iniziato la scuola calcio, una volta terminati gli allenamenti andavo in oratorio e anche lì c’erano dei campetti: ti offriva un po’ più di situazioni dove potevamo goderci i momenti più belli, perché alla fine quando si stava tutti insieme in amicizia e si giocava, era bellissimo. I miei genitori mi hanno fatto diventare l’uomo che sono, mi hanno cresciuto sempre con dei valori».

TIFOSI LAZIALI E ROMA – «Devo dire la verità: coi tifosi è stato amore a prima vista da entrambi i lati. Di questo ne sono orgoglioso perché alla fine si lavora per dare soddisfazione e gioia a tutte le persone che seguono questo sport. Sono felice perché la mia famiglia si è adattata bene a Roma, la gente è a modo, ci trattano benissimo, viviamo in un bel posto, quindi è ovvio che con le mie prestazioni in campo e i gol sono diventato sempre di più idolo: alla fine uno lavora per questo. Le soddisfazioni più grandi te le prendi dopo che hai vinto una partita, hai vinto un trofeo, hai segnato qualche gol e la gente per strada ti ringrazia per quello che fai in campo».

100 RETI CON LA LAZIO – «Sono davvero orgoglioso di questo traguardo, che va diviso per buonissima parte con tutti i miei compagni. Gioco in una squadra che mi mette nelle condizioni di fare benissimo, di sfruttare le mie caratteristiche. Questa è davvero una grande soddisfazione».