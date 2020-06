Lazio, Immobile: «Non possiamo essere come 3 mesi fa, oggi ottima gara»

L’attaccante della Lazio, Immobile, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Radio: le sue parole nel post partita

Ciro Immobile è stato l’altro protagonista di questa serata. Dal dischetto ha riportato la Lazio sull’1-1 dopo il momentaneo vantaggio della Fiorentina. Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN:

«Siamo contenti del risultato, abbiamo dimostrato lo spirito di questa squadra. La gente non capisce che siamo stati fermi tre mesi e non possiamo essere gli stessi del pre lockdown. Come ripartenza è stata davvero tosta, venivamo da una trasferta molto impegnativa e oggi siamo partiti un po’ sotto ritmo ma sono soddisfatto della prestazione dei miei compagni. Dobbiamo andare avanti senza guardare la classifica. Post Atalanta? Eravamo arrabbiati, delusi, soprattutto per come era arrivata. Abbiamo fallito due o tre volte il colpo del ko. Ci siamo messi a lavorare, la squadra nel secondo tempo ha fatto davvero un’ottima gara».

«Dobbiamo tapparci le orecchie e stringere i denti, ci sono delle difficoltà. Ho avuto tutto il tempo per pensare, adesso devo cercare solamente a far bene. Quello che verrà, verrà. So che non sono los tesso di prima, devo migliorare atleticamente e fisicamente, dobbiamo darci dentro. Messaggio a Juventus? Soprattutto a quelli che ci hanno puntato i riflettori addosso dopo la partita di Bergamo. In questi anni addirittura il City s’è rotto le ossa. Non avevamo la presunzione di andare lì e dominare la partita ».